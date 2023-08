Dream come true: SB19 may collab kay Jvke

May bagong achievement na naman ang P-Pop idol boy group na SB19 dahil sila ang napili ng American singer-songwriter na si JVKE para sa remix ng kanyang viral song na ‘Golden Hour’.

Dream come true para sa SB19 ang maka-collab si JVKE at sa katunayan nga ay nag-enjoy sila, lalo na si Pablo, na i-remix ang kantang ‘Golden Hour’ dahil sa creative freedom na ibinigay sa kanila sa pagsusulat nun.

Kahit American song ang original version, ginawa ni Pablo itong Pinoy na Pinoy na parang isang harana.

“I was torn if I was going to write it in English but I kinda decided to write it in Filipino to showcase the Filipino, the beauty of Filipino language,” pahayag ni Pablo sa kanilang interview kay Cata Tibayan ng GMA Integrated News.

International levels talaga ang SB19 dahil ang ‘Reply 1997’ star at South Korean singer-songwriter na si Seo In-guk lang naman ang latest idol na nag-cover ng kanta nila na ‘I Want You’.

Kung dati ang mga Pinoy ang kumakanta ng mga South Korean songs, ngayon ay ang Korean singers naman ang kumakanta ng kanta natin, patunay na pang-international ang musikang Pinoy.

Speaking of Seo In-guk, naging matagumpay ang Manila leg ng kanyang first Asia Fan Meeting Tour na ginanap noong Saturday (August 12) sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City.

Bonggels! (Byx Almacen)