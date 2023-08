Daan-daang Pinoy nawawala sa Hawaii wildfire

Kinumpirma ng Maui Filipino Chamber of Commerce na may mga Pilipinong kabilang sa mahigit 1,000 katao na nawawala sa wildfire sa Lahaina sa Maui Island sa Hawaii.

Ayon kay Kit Zulueta Furukaw, director ng Maui Filipino Chamber of Commerce, Filipino ang pangalawa sa malaking populasyon sa isla ng Maui at karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga hotel at restaurant.

“On Maui, Filipinos are the second largest population in Lahaina. The majority of the workforce are Filipino, and many of our hotels are there, so there’s a lot of hospitality, a lot of small businesses and a lot of new generation families in Lahaina are Filipinos. Homes are gone, our friends just left there. It’s pretty bad over here,” paha­yag ni Furukaw.

Sinabi naman ni Hawaii Filipino-American Senator Gilbert Keith Agaran na 89 na ang nasawi sa trahedya at maraming bahay ng mga Pilipino ang nasunog.

Sa pahayag naman ni Hawaii Consul General Emilio Fernandez, wala pa silang tinatanggap na datos o kumpirnasyon mula sa lokal na awtoridad sa Lahaina, Maui kaugnay sa sitwasyon ng mga Pilipino dahil nakatutok sa search and recovery operation ang mga awtoridad

Hindi pa malinaw kung ang mga nawawala ay kabilang sa mga nasawi dahil hindi sila makakontak sa kanilang mga pamilya dahil walang kuryente at linya ng komunikasyon sa lugar.

Mahigit 1,000 katao ang naiulat na nawawala, nasa 1,700 istruktura ang nasunog, ayon sa pinakahuling ulat mula kay Hawaii Governor Josh Green.

Samantala, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega na nakikipag-ugnayan pa ang mga konsulado sa mga community leader at mga kinauukulan sa Hawaii.

Umapela naman siya sa mga kaanak ng mga Pilipino sa Hawaii na makipag-ugnayan sa DFA sa mga napaulat na nawawalang mga Pilipino. (Betchai Julian/Dave Llavanes Jr.)