Cabinet secretary inakay pamilya sa abroad

Sino raw itong Cabinet member ang malimit magbiyahe sa abroad kasama ang buong pamilya?

Kuwento ng source ni Mang Teban, isinusuka na raw sa kanyang departamento itong si secretary dahil palaging wala ito sa kanyang opisina.

Pati na ang misis nitong nagtatrabaho rin sa ibang ahensiya ng gobyerno, panay ang file ng leave, aba’y hindi na lang mag-resign para mapakinabangan ng ibang tao ang kanyang puwesto.

Eh paano ba naman kasi itong si Cabinet secretary, lahat ng imbitasyon sa abroad, pinapatulan. Walang pinapalampas kahit isa.

Marami tuloy ang nagsasabi na dapat daw sa kanya ay ilipat na lamang sa Department of Tourism (DOTr) para mabawasan ang pangingibang-bansa dahil “Love the Philippines” ang magiging peg niya rito.

Buti sana kung solo lang siya kung lumakad sa abroad, ang malupet, kasama niya ang mga anak at asawa sa biyahe, parang may excursion lang ang pamilya.

Kahit isang araw lang ang conference sa abroad, inaabot siya ng isang linggo dahil sa pamamasyal ng kanyang pamilya. Ang masaklap nito, posibleng hindi sa bulsa niya nanggagaling ang gastos sa pagbitbit ng kanyang pamilya kundi sa confidential and intelligence fund ng kanyang opisina.

Ganito yata ang pagkakaintindi ni Cabinet secretary sa campaign slogan ng Pangulo na “unity” dahil nagkaroon nga ng unity ang kanyang pamilya sa mga biyahe sa abroad.

Mas marami pa raw ang biyahe sa abroad ni secretary kaysa sa probinsiya, kaya naman napapabayaan din nito ang mga proyekto dahil inaasa lang sa mga usec at asec nito.

Clue. Ang Cabinet secretary na mahilig magbitbit ng pamilya sa biyahe sa abroad ay may letrang H sa kanyang pangalan as in hoy gising!