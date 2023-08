Bela, JC ‘di talo

Bibilib ka talaga sa samahan nina Bela Padilla at JC Santos, ha!

Aminado nga ang dalawa na sobrang close silang dalawa at sobrang nagkakaintindihan.

At kahit marami na silang mga proyektong pinagsamahan ay masasabing hanggang friends lang talaga sila at hindi talo.

Sa online presscon nga ng ‘Wish You Were The One’ ng Viva Films ay nagkuwento sila ng tungkol sa friendship nila at kinabiliban nga sina Bela, JC ng entertainment press and bloggers.

Si JC nga ang isa sa talagang maituturing ni Bela na malalapit niyang kaibigan sa showbiz.

Samantala, sa online presscon pa rin ng ‘Wish You Were The One’, natanong namin si Bela kung hindi ba siya naiinggit sa kanyang mga kaibigan na may mga anak na, katulad nina JC, Angelica Panganiban, Sarah Lahbati, at iba pa?

Hindi ang sagot ni Bela, pero natutuwa raw siya sa kanyang mga kaibigan at sa mga anak ng mga ito, na nagagawa niyang laru-laruin kapag nakikita niya.

Anyway, ipapalabas nga pala sa mga sinehan ang ‘Wish You Were The One’ on August 23.

Pareho ngang nag-agree sina Bela, JC nang sabihin namin na iba pa rin talaga na kapag sa mga sinehan ka nanonood ng pelikula.

‘Yun na! (Jun Lalin)