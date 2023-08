Ayuda sa mga magniniyog

Sa araw na ito, atin naman pong bibigyang pansin at tatalakayin ang isa sa malaki at importanteng industriya sa Pilipinas—ang industriya ng niyog.

Meron tayong 69 mula sa kabuuang 82 probinsya sa bansa na nagpoprodyus ng niyog kaya malaki talaga ang saklaw ng industriyang ito.

Ika nga ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang State of the Nation Address (SONA), “Sa ating pagtahak sa kaunlaran, walang mamamayang Pilipino ang maiiwanan.” Kaya malinaw na kasama lahat pati na ang sektor ng niyog sa pag-unlad na isinusulong ng ating Pangulo. Kasama sila sa pag-angat na pinapangarap ni Pangulong Marcos.

Noon pa nangangailangan ng ayuda ang may 2.5 milyong coconut farmers o magniniyog natin at ang kanilang pamilya.

Gusto nating mapalakas ang industriya ng niyog at gawin itong muli na top export earner ng bansa. Para magawa natin ito, kailangan munang unahin ang malawakang replanting program gamit ang mga high-yielding varieties—matataas na puno na mas maraming bumunga. Marami pong coconut farmers ang nababawasan na ang mga output dahil matatanda na ang mga puno. Kaya kailangan natin silang asistehan para sa replanting.

Ang atin pong top coconut-producing areas ay Davao region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at subregion ng CALABARZON (Cavite-Laguna-Batangas-Rizal-Quezon).

Sa mga huling datos, ang per-tree productivity sa mga niyugan sa bansa ay bumaba na sa 44 niyog bawat puno noong 2019 kung ikukumpara sa produksyon ng India at Indonesia na 80-100 niyog kada puno.

At ang masahol pa nga rito, dun po sa amin sa CamSur, kung saan, marami-rami na ang bilang ng mga matatandang puno, ang kasalukuyang annual yield average ay mas mababa pa sa 34 na niyog kada puno. Kaya kawawa talaga ang mga magni-niyog sa amin.

Kaya bukod sa pagtatanim ng mga bagong puno, kailangan din pong matutukan ang ibang problemang nagpapahina sa coconut production tulad ng mga peste gaya ng cocolisap na sumisira sa mga dahon, bunga, bulaklak ng niyog kaya ang tanging naiiwan ay ang trunk nito na magagamit na lamang bilang coco lumber.

Kabilang din po sa may malaking impact sa industriya ang mga natural na kalamidad tulad ng tagtuyot at El Niño phenomenon at maging ang mga malalakas na bagyong dumadalaw sa Pilipinas. Tulad na lamang ng mga bagyong Pablo noong 2012 at Yolanda noong 2013 kung saan talagang kitang-kita naman nating maraming punong niyog ang nabunot at nagliparan dahil sa malakas na bagyo.

Kailangan din ng mga magniniyog ng ayuda para sa modernong farming technologies. Dapat silang mabigyan ng access sa modernong processing facilities. Kailangan din ng mga coconut farmer ng tulong para sa multi-cropping at makapag-alaga ng mga hayop na maaaring magbigay sa kanila ng dagdag kita.

Bagamat ang Pilipinas ang second largest coconut producer sa Southeast Asia, tayo naman po ang may pinakamababang produksyon kada ektarya na 4 metric ton (MT) kumpara sa ibang bansa na may per-hectare production record na 12.5 MT.

Ang mga negosyante na umaasa sa mga coconut products ay kailangan ding maasistehan para magabayan sila sa tamang marketing outlets upang mapabilis ang export ng mga produkto. Kung mabibigyan sila ng sapat na kaalaman ng mga eksperto, mas madali nilang maipo-promote at mai-export ang mga coco products.

Dapat may agresibong kampanya ang gobyerno upang ma-improve at maging mas competitive ang mga coconut products tulad ng virgin coconut oil o VCO na maraming tumatangkilik sa mundo. Iyong puwedeng makipagsabayan sa lumalaking global trend sa pagkakaroon ng healthy o ‘green’ lifestyle, magkaroon ng pokus sa medicinal, nutritional at therapeutic value ng VCO at iba pa nating mga processed coconut products.

Kapag tumaas ang export ay tataas ang demand, mas maraming papasok na mga foreign investors. Magdudulot ito ng mas malaking kita sa ating coco farmers. Makikinabang din ang buong bansa dahil makakatulong ito para mas maging masigla ang ekonomiya.

Sa amin po sa CamSur ay hinihikat namin ang mga foreign investors na pumasok at makipag-partner sa mga local entrepreneurs sa processing at export ng mga high-value coconut products. Nang bumisita kamakailan ang Pangulo sa aming lalawigan ay pinasyalan niya ang P230-million Sustainable Agriculture and Fishery Enterprises (SAFE) Innovation Hub na nakapokus sa processing at marketing ng mga value-added coconut products para sa export.

Isa rin po sa mga nagiging kalaban ng anumang export industry ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad noong pandemya at mga giyera tulad ng ginawang pananakop ng Russia sa bansang Ukraine. Pero ang pinakamalaking pahirap para sa coconut industry ay ang kawalan ng pondo.

Ang Republic Act (RA) 11524 o P75-billion Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act (CFITF) ay nagbibigay ng pondo para sa mga coconut-related programs pero ayon mismo kay Philippine Coconut Authority (PCA) Administrator Bernie Cruz hindi kasama sa mga tinutustusan ng coco levy ang pondo para administrative costs ng mga proyekto.

Kapag ginamit po ang coco levy funds para sa administrative cost ng mga proyekto, kukuwestyunin agad ito ng Commission on Audit (COA).

Sa puntong ito, nais po nating hikayatin ang mga kasamahan kong mambabatas sa Kongreso na siliping mabuti ang budgetary outlays para sa coconut industry sa panukalang P5.768 trilyong General Appropriations Act (GAA) para sa 2024 upang mabigyan ng mas angkop at mas sapat na pondo ang mga hakbang na kailangan para mapasigla ang coconut industry.

Ang coconut industry ay isa sa mga sektor na dapat tutukan at suportahan namin sa Kongreso. Wag nating sayangin ang potensyal na kaya nitong ibigay para sa buong bansa. Tandaan, sabi nga ni Pangulong Marcos, walang iiwanan!