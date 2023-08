Austin Reaves, Team USA nilamog ang mga Slovenian

NILAMPASO ng Team USA ang Luka Doncic-less Slovenia 92-62 sa exhibition match ng dalawang FIBA World Cup-bound national teams nitong Sabado.

Umiskor ng tig-10 sina Austin Reaves at Tyrese Haliburton para sa Americans, 2-0 na sa exhibitions bago bumiyahe ng Manila para sa FWC sa Aug. 25-Sept. 10. Unang tinalo ng Team USA ang Puerto Rico 117-74 sa Las Vegas.

Ipinahinga ng Slovenia si Dallas star guard Doncic matapos umiskor ng 17 sa 99-79 loss sa Spain noong Biyernes. Sa larong ‘yun ay medyo napasama ang landing ni Doncic nang mag-drive.

Umiskor lahat ang 12 US players, lima ang tumapos ng mula 7 at 9. May 9 markers si Mikal Bridges, tig-8 sina Cam Johnson, Paolo Banchero at Bobby Portis, 7 kay Brandon Ingram.

Ngayong araw ay kakaliskisan ng US ang Spain sa matchup ng world two top-ranked nations ng FIBA. Nasa tuktok ng listahan ang Spaniards.

(Vladi Eduarte)