Atin ‘yan! BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ‘wag isuko-Sen. Bong Go

Mariing tinutulan ni Senator Christopher “Bong” Go sa anumang potensiyal na kasunduan na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal.

Ang kanyang posisyon ay isinaboses ng senador sa isang panayam noong Biyernes matapos ang monitoring visit sa Malasakit Center sa Catbalogan City, Samar.

Sinegundahan pa ni Sen. Go ang paglilinaw ni Pang. Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. na walang anumang kasunduan hinggil sa isyu, at kung mayroon man ay binabawi o kinakansela na niya ito.

“Unang-una, hindi po ako aware kung meron man agreement o wala na dapat nang i-withdraw ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal,” pahayag pa ni Go, nang matanong hinggil sa naturang pahayag ng Pang. Marcos, kaugnay ng umano’y kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng China upang alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal.

“Ngunit sang-ayon po ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat po ay hindi i-withdraw. Atin po ‘yun. Atin po ‘yun,” ayon kay Go.

Dagdag pa niya, “kung ano po ang atin ay atin. What is ours is ours po. At bilang Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos bilang chief architect ng ating foreign policy, ay alam n’ya po kung ano po ang mas makakabuti sa atin considering all things.”

“Katulad ng sinabi ko noon not a single square inch ang isu-surrender natin d’yan. What is ours, is ours po,” giit pa ng senador.

“Atin po ‘yan at dapat po ay ipaglaban natin ito. So, ‘wag pong i-withdraw. Talagang dapat ‘wag i-withdraw ‘yun. ‘Yung BRP Sierra Madre. Dapat doon talaga ‘yun, atin ‘yun eh,” aniya pa.

Matatandaang kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang Filipino vessels sa West Philippine Sea.

Anang China, pumayag daw ang Pilipinas na i-withdraw ang BRP Sierra Madre ngunit hindi tinukoy kung sinong lider ng gobyerno o ahensiya ang nangako nito sa kanila.