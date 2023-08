Army trooper bulagta, 9 sugatan sa Basilan ambush

Patay ang isang sundalo habang sugatan ang siyam na iba pa matapos silang tambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa Ungkaya Pukan, Basilan noong Sabado.

Hindi muna tinukoy ang biktima gayundin ang mga sugatan nitong kasama.

Sa ulat, nag-iikot sa lugar ang grupo ng 64th Infantry Battalion, Joint Peace Security Team (JPST) at lokal na pamahalaan bilang paghahan­da sa isasagawa nilang Medical and Outreach program sa Barangay Ulitan nang paulanan sila ng bala bandang alas-3:45 nang hapon.

Sumagot ng putok ang mga sundalo na nagresulta sa pagkasawi ng isa sa kanila at pagkasugat ng siyam nitong kasamahan. Dinala ang mga sugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital, Western Mindanao Command, Zamboanga City.

“We condemn this coward act of violence in the strongest terms. Our thoughts and prayers are with the families of the fallen and injured soldiers during this unfortunate incident. The 64IB soldiers were on a mission to provide essential services to the community and this act of violence is a threat to the welfare of the people,” pahayag ni Gen. Alvin V. Luzon, commander ng Joint Task Force of Basilan.

Samantala, tiniyak ni Moro Islamic Liberation Front (MILF) Ad Hoc Joint Action Group (AHJAG) - Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities (CCCH) chief Hadji Samad Ahaddin na mananagot ang sinuman sa kanyang mga tauhan kapag napatunayang sila ang nasa likod ng pana­nambang dahil paglabag aniya ito sa ceasefire agreement sa pagitan ng pamahalaan at MILF.