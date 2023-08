Anthony Raga nananalasa sa European Open Pool Meet

PATULOY na nagpapakilala si Anthony Raga pagkalipas patalsikin si Wojciech Szewczyk ng Poland, 10-7, sa $200K 2nd European Open Pool Championship 2023 quarterfinals sa Hotel Esperanto sa Fulda, Germany nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Swak 25 taong-gulang na Pinoy cue artist mula sa Cebu sa semifinals kung saan nakahambalang sa kanya sa Race to 11 si German Joshua Filler na lumusot sa isa pang Last 8 match kay Fedor Gorst ng Russia, 10-9.

Si Raga na lang ang natitirang pabato ng ‘Pinas sa anim na araw na tumbukan na may nakalaang $30K premyo para sa magkakampeon na binuksan noong Agosto 8 at matatapos ng Aug. 13.

Gumapang sa loser’s bracket si Raga matapos matalo sa pangalawa niyang laro sa stage 1 ng kompetisyon.

Bawal na siyang kumurap kaya kumadena ng panalo at kabilang sa pinisak si former World 9-ball at 10-ball titlist Ko Pin Yi ng Taiwan, 10-0.

Isa pang malaking isda ang pinulutan ni Raga sa katauhan ni 2015 WPA World Nine-ball Championship quarterfinalist John Morra ng Canada, 10-4. sa Round-of-16.

Maghaharap din sa isa pang semis match ay sina Shane Van Boening ng USA at David Alcaide ng Spain.

(Elech Dawa)