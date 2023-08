Andres agaw atensyon kaguwapuhan sa lambingan nina Sharon, Aga

Ang cute ng photo nina Sharon Cuneta, Aga Muhlach sa Instagram. Yakap-yakap ni Aga si Sharon mula sa likod.

At siyempre, bumalik sa alaala ng mga fan ang pinagsamahan nilang pelikula, ang ‘Kung Ako Na Lang Sana’ na gumanap nga sila bilang sina Enteng at Emmy.

At bongga ang mga fan, dahil tandang-tanda pa nila ang palitan ng linya ng dalawa, ha!

Lalo na `yung mga linya ng karakter ni Sharon na, “Anakan mo kaya ako?”

Wish ng mga fan na sana ay gumawa ulit ng pelikula ang dalawa.

Pero, sa photo na `yon nila, may isang guwapong bagets ang umagaw ng atensyon ng mga netizen.

Nakatingin ang bagets kina Sharon, Aga, at oo, guwapo talaga siya, ha!

Eh, sino pa nga ba, si Andres Muhlach, anak nina Aga at Charlene Gonzalez.

Sabi nga, pang-matinee idol talaga ang anak na ito nina Aga, Charlene. At wish nila, na tulad ni Atasha, pumasok na rin sa showbiz si Andres.

Aba, maraming patutumbahing artista si Andres, ha! Taglay-taglay nga ni Andres ang maamong mukha na bet na bet ng mga faney.

Anyway, kasama sa birthday dinner na `yon ni Aga ang mga kaibigan niya tulad nina Rowell Santiago, at ang magdyowang Julia Barretto, Gerald Anderson.

“Happy birthday, my dearest Enteng! Friends forever and ever!” sabi lang ni Sharon.

At yes, ang dami na namang nakapansin sa kaseksihan ni Sharon, ha! Na sabi nga ni Ara Mina, “Grabeeeee ate ninang idol ko ang super sexy, ang bagets mo.”

Heto pa ang chika ng mga fan:

“Feeling ko napunta ako sa 90s ulit na very dalaga ang atake ni Sharon.”

“Sharon, how can you be so beautiful, sexy, charming, ang brainy? Queen indeed!”

“Slay Sharon. Nanggulat na naman ang kaseksihan mo.”

“Omg, may curve talaga si Sharon.”

Well… (Dondon Sermino)