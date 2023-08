Alex Eala binulaga 3rd seed Dutch, sokpa sa final round

BINALEWALA ni Alexandra ‘Alex’ Eala ang malakas na buhos ng ulan at baon sa seond set upang gulantangin si No. 3 seed Arianne Hartono ng Netherlands, 7-6(4), 2-6, 6-1 sa W25 Roehampton Pro Series semifinals nitong Sabado sa National Tennis Center sa Roehampton, Britain.

Ang pangalawang sunod na nakakagitlang tagumpay ng 18-anyos na Pinay sixth seed at Globe Ambassador sa mataas na ranking na mga karibal ang nagtakda sa kanya sa pakikipagtuos sa finals kontra second seed Russian-born Australian Arina Rodionova, 33, Linggo ng gabi.

Asinta ni Eala na tubong Quezon City, world No. 250 sa Women’s Tennis Associatioon at 2022 US Open girls singles champion, ang pang-apat na korona sa women’s pro circuit pagkatagpagpas sa WTA No. 139 at 27 taong-gulang na si Hartono.

“So excited to be in my second final of the year and first ever final here in London!” bulalas ni Eala.

Isang oras naghintay ang dalawang tenista na tumila ang ulan bago natuloy ang kanilang hambalusan na naudlot noong Biyernes.

Pagkawagi sa tiebreaker ng first set, binadya agad ni Eala ang magaan na panalo pagkopo sa unang game ng second set. Pero nag-iba ang takbo ng labanan, nanalasa ang Dutch netter sa sumunod na apat na game para itala ang 4-1 abante tungo na sa panalo at hatakin ang decider.

Mas masipag at determinado nga lang si Eala upang ibaon si Hartono sa 5-1 at pinuwersa pa ang kalaban na magkamali sa isang smash sa pagbalik sa bola na diretsong tumama sa labas ng playing court na tumapos sa paluan.

Pa-finals ginulat din ng pambato ng ‘Pinas si top seed Australian Priscilla Hon sa quarterfinals, 6-2, 6-4.

Wagi naman si WTA No. 166 Rodionova sa isa pang Final 4 match laban kay Japanese-born British player Yuriko Liliy Miyazaki, 4-6, 7-5, 6-3.

