6 pulis-Navotas inilaglag ng hepe

Inilaglag ng kanilang hepe ang anim na pulis na bumaril at nakapatay sa 17-anyos na si Jemboy Baltazar na napagkamalang suspek sa isang insidente ng barilan sa Navotas City noong Agosto 2.

Ayon kay P/Col. Allan Umipig, hepe ng Navotas Police Station (VCPS), hindi umano ipinaalam sa kanya ng mga nasasangkot niyang tauhan ang nasabing operasyon sa Barangay NBBS Kaunlaran kung saan nangyari ang trahedya sa biktima.

“Kung ipinaalam nila sa akin ‘yung police operation dapat sana nakapag-bigay ako ng guide kung ano ang mga dapat nilang gawin,” sabi ni Umipig.

Bukod dito, may mga body camera aniya ang mga ito pero hindi ito ginamit ng mga pulis sa oras ng police operation.

Dahil dito, lalong nadiin sa kaso ang mga sangkot na pulis na sina P/EMS. Roberto D. Balais; P/SSg. Antonio Bulaong; P/SSg. Gerry S. Maliban; P/SSg. Nikko Pines Esquillon; P/Cpl. Edmard Jake Blanco at Pat. Benedict Manganda.

Nakakulong ang mga ito sa Navotas Jail Facility matapos kasuhan ng Reckless Imprudence Resulting in Homicide bukod pa sa kasong administratibo na isinampa sa kanila ng Philippine National Police (PNP).

Nilinaw naman ni Umipig na posible pa itong magbago depende sa makokolektang ebidensiya mula sa insidente.

Sinibak na rin sa puwesto at kinasuhan ng administrative case ang team leader ng grupo na sina P/Capt. Mark Joseph Carpio at Luisito Dela Cruz ng Special Weapon and Tactics (SWAT).

“Magkaiba po ang criminal charge. Anim lang po ang may criminal charge, ‘yung anim lang po na na-identify na pumutok ng baril.” diin ng opisyal.

Sa isinagawang forensic autopsy sa labi ni Jemboy, mga tama ng bala sa ulo, baba at pagkalunod ang ikinamatay ng una.

Samantala, inalmahan din ng pamilya ng biktima ang inilagay na edad ng huli sa spot report ng pulisya na 20 para palabasing hindi na umano ito menor de edad.

Samantala, dalawang malaking puting kandila ang itinirik ng ina ng binatilyo na si Rhodaliza Baltazar sa lugar kung saan pinatay ang anak.

Dumating sa bansa noong Huwebes nang gabi galing Qatar ang OFW na ginang para sa burol at libing ng anak. (Orly Barcala)