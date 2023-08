22 proyekto niratsada ng PRA – JV Ejercito Tumiba sa reclamation talupan!

Hinikayat ni Senador Joseph Victor Ejercito ang Senado na imbestigahan ang paspasang pagbibigay ng permit sa 22 reclamation projects sa Manila Bay at kung sino ang posibleng kumita sa pagbibigay ng permiso sa mga proyektong ito.

“The Blue Ribbon committee can look into this kasi talagang, ako duda talaga sa proseso. It was really rushed, talagang minadali ito towards the end of Duterte administration,” giit ni Ejercito sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Nilinaw naman ng senador na hindi niya inaakusahan si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na noong panahong iyon ay hindi na maganda ang lagay ng kalusugan.

Aniya, sang-ayon siya sa sinabi ni House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto na may malaking pera sa pagpapatibay ng mga proyekto kaya minadali ito bago matapos ang Duterte administration.

“Who issued all of these permits? Mukhang ano nga eh. Sabi nga ni former senator and Congressman Ralph Recto, there was a gold rush in approving these reclamation projects,” diin ni Ejercito.

Napag-alaman ng senador na binigyan ng kapangyarihan ng Philippine Reclamation Authority (PRA) ang mga local government unit na pumasok sa kasunduan sa mga pribadong korporasyon na mag-reclaim sa Manila Bay imbes na ang national government ang gumawa nito.

“Alam ko, hindi gusto ni President Duterte pero mukhang finastbreak towards the end of his term, na yung PRA mukhang nag-isyu sila ng..,I don’t know if it is an executive order pero hindi ata si Presidente ang pumirma para authorizing the LGUs to enter into a reclamation contract,” paliwanag ni Ejercito.

“Hindi po ako abogado, ang pagkakaalam ko all bodies of water, including Manila Bay, is a patrimonial asset or property. Pag-aari po iyan ng estado at Republika ng Pilipinas kaya hindi ko maintindihan, why is it na itong nangyayari dito sa reclamation projects, ang binigyan ng authority ngayon ay mga LGUs na. Parang finastbreak ito bago matapos ang administrasyon” giit pa niya.

Ilan sa mga LGU na binigyan umano ng PRA ng kapangyarihan na pumasok sa reclamation project ay ang mga lungsod ng Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Navotas, gayundin ang lungsod ng Bacoor sa Cavite.

Noong nakaraang linggo ay sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang 22 reclamation project sa Manila Bay habang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang magiging epekto nito sa kalikasan at posibleng pagbaha sa Metro Manila. (Dindo Matining)