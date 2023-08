Wesley So bigo sa Chess World Cup knockout 2023

SIBAK na si Super Grandmaster Wesley So sa kanyang kampanya matapos matalo kay GM Alexey Vasilyevich Sarana ng Serbia sa Chess World Cup knockout 2023 na nilaro sa Baku, Azerbaijan.

Nalagay sa alanganing pwesto si 29-year-old So nang matalo sa unang laro ng kanilang two-game standard match format.

Kinapos si Cavite-born So dahil naka-draw lang siya sa second match para ilista lamang ang 0.5 – 1.5 na pabor kay Sarana.

May tsansa sanang makahirit ng tiebreak games si former Philippine Chess team star player So kung naipanalo ang pangalawang laban.

Samantala, wala pang naka iskedyul na susunod niyang lalahukan pero tiyak na maghahanda ito para makabangon mula sa masakit na pagkakadapa.

Komento ng ibang Pinoy chess fans at tagahanga ni So na nalulungkot sila sa pagkabigo ni So sa prestihiyosong event.

Sasabak ang top three finishers sa Candidate Tournament sa 2024 para malaman kung sino ang magiging challenger sa susunod na World Championship. (Elech Dawa)