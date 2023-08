Vice Ganda isinumpa na ang cake

Todo pasaring at painggit si Vice Ganda sa mga kumakalaban sa relasyon nila ni Ion Perez.

Sa latest YouTube content niya ay makikita ang todo-todong lambingan nila ni Ion, na ang title ay, ‘My Asawa Ion Chef Cooks For Me’.

Yes, pinagluto nga siya ni Ion ng pancake. At nagpasaring din siya tungkol sa cake.

Remember, dahil sa pagsubo ng cake sa noontime show nila ay kung ano-ano na ang naganap, na umabot nga sa pagpapatawag ng MTRCB sa pamunuan ng show nila.

Heto nga ang chika ni Vice:

“Isang araw nagutom ako.

“Gusto ko kumain ng cake.”

“At dahil sinusumpa ko na ang cake.”

“Nagpaluto ako ng pancake!”

“At dahil wala akong content.”

“Sorry Babe, akin na muna ito.”

At makikita nga si Ion na nagluto ng pancake para kay Vice Ganda, ha!

Pero sa Twitter, todo rin ang pagpapakita ni Vice ng kaligayahan nila ni Ion.

“Seeing Ion smile and laugh makes my heart so happy! His laughter is music to my soul. Thank God everyday for giving him into my life!” sabi ni Vice.

Well…

(Dondon Sermino)