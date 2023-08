Unang OTB sa Iloilo patok sa mananaya

ITINAYO ang kauna-unahang Off-Track Betting Station (OTB) sa Iloilo nitong Miyerkoles.

Pinangalanan itong Gambit OTB na nakapuwesto sa Salazar Building sa Cabatuan Public Market.

Kaya naman ay maaari nang tumaya ang mga racing aficionado na mapapadaan o mapapasyal sa nasabing lugar na maraming magagandang tanawin.

Dinaluhan ito ng mga karerista sa pagbubukas ng OTB na pinangunahan ng may-ari na si Carlo Armada at grupo ng Philippine Racing Commission (Philracom).

“It is an honor for us that we in Iloilo are the first ones in the Visayas to have an OTB. We have always been fascinated by the excitement that horseracing brings to the public,” masayang sabi ni Armada.

Samantala, walong races ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo. (Elech Dawa)