Sarah ayaw pang mag-US concert tour

Dahil September na next month, tinanong namin ang isang taong involved sa production company na dapat ay hahawak sa Los Angeles, California ng concert ng Popstar Royalty na si Sarah Geronimo.

Ang taong ‘yon din kasi ang nagkuwento sa amin noong April na inaayos na ang US concert tour ni Sarah.

Pero may update ang source namin.

Ayaw pa raw muna ni Sarah na mag-US concert tour.

“Hindi muna tuloy. Ayaw pa raw ni Sarah na mag-US concert tour. Baka next year na lang,” tsika nito.

So tama pala ang dialogue sa amin ng isang concert promoter na sinasabing hahawak pa ng tatlong concert ni Sarah sa Amerika, na hindi pa raw talaga sure na sure ‘yon.

Feeling ko nga, baka next year na ‘yon. Busy rin kasi si Sarah sa pagko-concert dito sa Pilipinas.

Actually ‘yung ‘Sarah G X Bamboo’ concert ng misis ni Matteo Guidicelli with Bamboo na ginanap sa Araneta Coliseum noong July 7 ay magkakaroon ng repeat.

Sa September 22 nga ay may concert sina Sarah, Bamboo sa Davao SMX Convention Center at meron naman sila on September 29 sa Laguna Multi-Purpose Complex.

Baka nga lilibot muna ang dalawa sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas bago mag-US concert tour next year si Sarah.

Bongga!