PBBM pinalakas pambansang seguridad

InaprUbahan ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang National Security Policy (NSP) 2023-2028, na siyang epektibong tututok sa banta ng pambansang seguridad bilang tugon sa hangarin na matiyak ang seguridad at kakayahan na maipagtanggol ang Pilipinas.

Sa pamamagitan ng dalawang pahinang Exe­cutive Order No. 37 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inatasan ni Marcos ang lahat ng national at local government agencies na sundin ang NSP 2023-2028 sa pagbalangkas at implementasyon ng kanilang mga security-related strategies at programa.

Nakapaloob sa NSP ang strategic policy goals at layunin ng administrasyon na matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino, pati na ang soberanya at territorial integrity ng Pilipinas.

“For this purpose, the [National Security Council], through the [National Security Agency], shall monitor the implementation of the NSP 2023-2028, and upon consultation with and concurrence of relevant government agencies, government-owned and controlled corporations, and local government units, shall propose memoranda, circulars and other orders related to the implementation thereof, for the approval of the President,” ayon sa nilabas na statement ng Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado.

Samantala, tiniyak naman ng PCO na kinonsulta ang iba’t ibang stakeholder at ahensiya ng gobyerno sa pagbalangkas ng NSP 2023-2028 na may iisang hangarin na maisaayos ang security sector governance.