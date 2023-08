Kung mayroon mang gustong gawin ang karamihan sa atin para magkaroon ng mas magandang kabuhayan, sasabihin ng marami, magnenegosyo sila. At kung papipilian din lang sa pagitan ng pagnenegosyo o pagtratrabaho bilang kabuhayan, siyempre negosyo na.

Magandang magnegosyo. Lalo na iyong may potensyal sa paglago. Iyong maaaring lumaki. At kasabay ng paglaki ay pagpasok ng malaking kita sa namumuhunan. Kasunod ang pag-asenso ng buhay. Pagtatatag ng iba pang negosyo, at siyempre pagyaman.

Hindi ito makakamit sa karaniwang trabaho lang na may tiyak na sweldo. May tiyak na oras at araw ng pagpasok at pag-uwi. At kung papalaring marating ang edad ng pagreretiro, makakatanggap ng kaunting perang gagastusin sa pagtanda. Kaya naman kung may kakayahan din lang, mas pipiliin ng marami ang magnegosyo.

Madaling sabihing gustong magnegosyo. Pero kailangan ng abilidad dito. Kailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Kailangan ng tiyaga. Kailangang mahaba ang pasensya. Higit sa lahat, kailangan ng puhunan. Sa madaling salita, dahil sa dami ng kailangan bago ka magnegsoyo, dapat seryoso ka muna.

Ito mismo ang etimolohiya at ibig sabihin ng salitang ‘negosyo’. Dapat seryoso. Dapat hindi gawing libangan lamang. Galing sa dalawang salitang Latin ang ‘negosyo’ o ‘negocio’ sa Español. Ang dalawang salitang Latin ay ‘otium’ o libangan, at ‘nec’ na ang ibig sabihin naman ay hindi. Kaya literal na ‘hindi libangan’ ang negosyo.

Kailangang seryoso sa pagpasok at pangangasiwa ng negosyo para mapangalagaan ang paglago at hindi malugi ang puhunan. Masakit malugi lalo’t ang puhunan ay pinag-ipunan, lalo’t ang puhunan ay malaking bahagi ng naipundar na kabuhayan. May mga pagkakataong hirap o hindi na nakabawi ang nalugi sa isang negosyo. Hindi lang ubos ang puhunan, ubos din ang kabuhayan.

Maaari namang magnegosyo na ang puhunan ay abilidad at talino, pwede rin namang lakas ng katawan, lalo kung may kasama ka at ang parte niya sa negosyo ay ang kapital na pera. Pambihira ang negosyong walang kapital na pera kahit maliit. Sabi nga, kung magnenegosyo, dapat mahaba ang pisi. Matalo man ang puhunan, may maipandudugtong pa sa kabuhayan.

Sa ating bansa, mapapansin ang iba’t ibang negosyo. May malalaki, bangko, mall, pagawaan, at mayroon din namang maliliit na negosyo: tindahan sa kanto, karinderya, namuhunan sa isa o dalawang pedicab na pamasada. Pero hindi rin maiaalis na tingnan bilang negosyo ang pagpasok sa politika ng isang kandidato. Pansinin: seryoso, namumuhunan, at pinag-iisipang mabuti ang kaniyang gagawin para manalo. Hindi ba ito ang mapapansin natin sa kandidato? Patuloy na gumagastos kahit na sa totoo lang, maliit ang mismong suweldo kapag sila ay nahalal? Maliit ang suweldo pero tumataginting badyet ng kanilang puwesto?

Pansinin lalo ngayong nalalapit ang halalang pambarangay. Ilan sa mga kandidato sa inyong lugar ang gumagastos na para lamang makapagpakilala? Nagpapaimprenta ng tarpolin, namimigay ng bigas at kamiseta, nagpapalaro, nagluluto ng sopas o lugaw. Nagbibigay sa nanghihingi na hindi naman nila ginagawa noong hindi pa sila kandidato. At dahil mukhang matulungin, iboboto, mananalo.

Magsisimula nang bawiin ng nanalong kandidato ang nagastos na puhunan at pagandahin lalo ang kanilang kabuhayan mula sa kaban ng bayan. Ginawang negosyo. At heto na naman tayo, hindi na natuto.