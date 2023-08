Handang makipagsabayan

Good news muna tayo.

Alam n’yo bang 4 taon na ang More Electric and Power Corporation (More Power) bilang Distribution Utility (DU) sa Iloilo City pero take note sa maiksing panahon ay mayroon na itong teknolohiya na kayang panapat sa malalaking power supplier.

Sumabak kasi ang More Power sa isang tripartite agreement sa pagitan ng Energy Regulatory Commission(ERC) at Iloilo City LGU upang i-promote ang paggamit ng renewable energy sa lungsod sa pamamagitan ng paglipat sa Net-Metering Program at Distributed Energy Resources(DER) na makatutulog para mabawasan ang electricity cost at greenhouse gas emissions.

Sa kasalukuyan, tanging ang malaking distribution company na Manila Electric Company (Meralco) at More Power pa lamang ang dalawang DU na nakipagpartner ang ERC para sa Renewable Energy Adoption.

Ibig lamang sabihin nito ay ang dalawang DU ang may kakayahan para sa bagong teknolohiya. Hindi na nakapagtataka sa panig ng Meralco dahil dekada na itong nag-ooperate subalit sa kaso ng More Power ay maituturing itong bagito pa sa larangan ng power industry pero kaya nang sumabay.

Ang koloborasyon ng ERC sa More Power para sa renewable energy ay kauna-unahan sa Visayas, nangangahulugan ito na nadaig ng kompanya ang iba pang matatagal na distribution utilities at electric cooperatives.

Sa ating pagkakaalam, bago mag-alok ng Net Metering at DER ang distribution utility sa kanilang consumers ay dapat mayroon itong impraktrakstura para dito gaya ng paglalagay ng smart meters, advanced communication systems at iba pa.

Malinaw na ang More Power ay mabilis na nakasasabay sa teknolohiya dahil sa malaking investment nito na umabot na sa P2 billion. Sa kabila ng pandemic ay naisakatuparan pa rin ng kompanya ang kanilang modernization blueprint pangunahin na ang target na pag-upgrade sa pasilidad, pagbili ng bagong equipment, pag- implementa ng digital technology sa operasyon at paglalatag ng solusyon at agresibong kampanya laban sa electric pilferage at illegal connection.

Ang naging commitment at determinasyon ng More Power na magbigay ng de kalidad na power supply ay nagresulta na sa “improved power situation” sa Iloilo City, pagtaas ng business at investor confidence at higit sa lahat ay pagbaba ng presyo ng kuryente, sa katunayan ang More Power ay isa sa may pinakamababang singil sa kuryente sa bansa at mula Enero hanggang Hulyo o 7 magkakasunud na buwan ng kasalukuyang taon ay nagpatupad ito ng ng pagbaba sa singil sa kuryente.

Paliwanag ni MORE Power President at CEO Roel Z. Castro sa simula pa lamang ng operasyon ng More Power ay ipinopromote nila ang paggamit ng green energy, sa katunayan ang pagagmit ng renewable energy ang isa sa malaking factor sa pagbaba ng kanilang singil sa kuryente.

Sa oras na dumami ang gagamit ng Net Metering ay lalakas ang paggamit ng renewable energy at maiiwasan nang maging dependent sa fossil fuel na syang nakasisira sa kalikasan.

Sa inisyal na paglulunsad ng programa ay nasa 72 qualified users na ang naisyuhan ng Certificate of Compliance ng ERC para sa Net Metering Program sa Iloilo City at inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw.

Ang saya ng mga ganitong diskarte ng mga kompanya. May malasakit na sa mga customer ay may buti pang hatid sa ating kalikasan.

Hangad natin na mas marami ang sumunod sa pagggamit ng renewable energy para malabanan ang mas maagang pagkasira ng ating kalikasan.