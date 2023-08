FPJ Panday Bayanihan tinulungan mga biktima ng Rizal boat tragedy

Nagpaabot ng tulong pinansiyal ang FPJ Panday Bayanihan Foundation nitong Sabado, Agosto 12, sa pamilya ng 27 kataong nasawi sa paglubog ng M/B Aya Express noong nagdaang buwan.

Ang non-profit organization na pinamumunuan ni Brian Poe-Llamanzares ay nagbigay ng P5,000 cash aid para sa naulilang pamilya ng mga pasaherong namatay sa pag­lubog ng bangka sa Laguna Lake, sa bahagi ng Binangonan, Rizal noong Hulyo 27.

Personal na nagtungo si Poe-Llamanzares sa kamag-anak ng dalawa sa mga nasawi sa kanilang tahanan sa Barangay Pila-Pila sa Binangonan.

“Labis kaming nakikidalamhati. We know, and we humbly admit it, that this is not enough. Hindi nito matutumbasan ang mga buhay na nawala,” sabi ng anak at chief-of-staff ni Sen. Grace Poe. Katuwang ng FPJ Panday Bayanihan Foundation ang tanggapan ni Senador Grace Poe sa pagbigay ng tulong sa mga biktima ng trahedya.

Ang FPJ Panday Bayanihan Foundation, na ipinangalan sa yumanong actor Fernando Poe Jr. at kanyang movie series na “Ang Panday”, ay isang non-government organization na naglalayong paigtingin ang spirit of civic unity at community service sa mga Filipino sa pamamagitan ng pagpapaabot ng tulong sa mga mahihirap at sa mga nawalan ng tirahan dahil sa sakuna.