Enchong kinainggitan kay Omar Ayuso

Sobrang memorable nga kay Enchong Dee ang karanasan niya sa Locarno Film Festival.

Doon niya nakilala ang Spanish actor na si Omar Ayuso, na bumida nga sa television series na ‘Elite’.

Sa mga post ni Enchong ay pinasalamatan talaga niya si Omar, na sabi nga niya suwerte niya at nakasama, nakilala niya.

“It was a pleasure to meet you @omarayuso. I was lucky enough to see his sold out art film but highly entertaining ‘On the go’… I asked him how many sequences they shoot in ‘Elitè’ and he said around 4. I told him back in the Philippines it’s 25-30 sequences a day.”

Mababasa nga ang komento ng mga netizen na super inggit sila kay Enchong dahil nakasama nga nito si Omar. Ang dami ngang fan na Pinoy ng Spanish actor na ito, ha!

Na-meet din niya si Isabel Sandoval, Filipina filmmaker-actress na naka-base na sa Amerika. Si Isabel ang nagdirek ng mga pelikulang ‘Señorita’ (2011), ‘Aparisyon’ (2012), ‘Lingua Franca’ (2019).

“@isabelvsandoval I’m honored to have met you. You are an inspiration. I can’t wait for the day I can call you my director!” sabi ni Enchong.

At siyempre, ang artistic director na @filmfestlocarno na si @giona.nazzaro.

“I asked him if I can have a photo and he replied… no no can I have a photo with you,” sabi ni Enchong.

Bet din ni Enchong ang pagsasama nila ni Maine Mendoza, ang misis ng kaibigan niyang si Arjo Atayde.

“Who finally witnessed my appetite’s capabilities.”

At sa huli, si John Lloyd Cruz, na gusto talaga niyang makatrabaho.

“I’m still hoping for the day we can work together in a full feature film!” sabi ni Enchong.

Well, speaking of John Lloyd, wagi nga siyang best actor, Boccalino d’Oro prize, para sa performance niya sa ‘Essential Truth of the Lake’ na dinirek ni Lav Diaz sa 76th Locarno Film Festival, Switzerland.