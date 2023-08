Empleyada pumalag sa holdaper, kinaladkad ng motor

Sugatan ang isang empleyada matapos makaladkad nang hablutin ng dalawang holdaper na riding in tandem ang kanyang shoulder bag kamakalawa ng gabi sa kanto ng Remedios at Singalong Sts., Malate, Maynila.

Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang biktimang si Micah Angelica Perez, 24, Human Resource employee at taga-Malate, nang hindi kaagad nahatak ng mga suspek na sina Jerome Ponce, 28, Sputnik gang member at taga-Brgy. 66 Zone 8, Pasay City; at Dexter Bisuela, 26, taga-164 Dolores St., Pasay City, ang shoulder bag ng biktima.

Sa imbestigasyon ng Manila Police District -Police Station 5, naglalakad umano ang biktima sa nabanggit na lugar alas-8:20 ng gabi nang dikitan siya ng mga suspek na noon ay nakamotorsiklo ng Honda Click.

Tinutukan umano ng baril ang biktima, nagdeklara ng holdap sabay hablot sa shoulder bag.

Gayunman, naiwan ang strap ng bag sa balikat nang biktima kaya nakaladkad ito nang pinaharurot ng mga suspek ang motorsiklo.

Tiyempong nagpapatrulya ang mga tauhan ng MPD-PS 5 kaya mabilis na rumesponde at naaresto ang mga suspek. Nakuha din sa mga suspek ang isang replikang baril, patalim at ang gamit na motor.

(Juliet de Loza-Cudia)