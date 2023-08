Big Brother naghahanap ng mga new housemate

Nalalapit na nga ang muling pagbubukas ng ‘Bahay ni Kuya ‘at naghahanap na si Big Brother ng kanyang mga bagong housemate.

Magkakaroon ng auditions ang ‘Star Hunt’ para sa mga gustong maging Housemates ni Big Brother na magsisimula sa ‘G! Kapamilya Presents Dirty Linen sa America’ na magaganap sa August 26, 2023 sa Memorial Auditorium in Sacramento, California.

Ang US auditions para sa ‘Star Hunt’ at ‘Pinoy Big Brother (Season 11)’ ay para lamang sa mga attendees ng nasabing event.

Para mag-reserve ng audition slot at mag-register, go lang sa forms.abs-cbn.com/GKapStarHuntRegistration

Para sa ‘PBB Teens’ dapat ikaw ay may edad na 13-17 years old, para sa ‘PBB Adults’ naman ay 18-35 years old.

Para naman maging ‘Star Hunt’ artists, naghahanap sila ng kid talents na may edad na 7-12 years old, para naman sa singers, actors, and dancers, open ang auditions mula 13 years old and up.

Marami na nga ang nag-aabang sa muling pagsisimula ng bagong season ng ‘Pinoy Big Brother’ dahil inakala ng marami na mawawala na ito sa ere nang gibain ang House B & C area ng ‘Bahay ni Kuya’.

Sa previous season ng ‘PBB’ nanggaling sina Alexa Ilacad, KD Estrada, Anji Salvacion, Samantha Bernardo, at Madam Inutz.

Usap-usapan na ang posibilidad na umere ang new season sa Kapuso channel at pag-open ng audition para sa stars ng GMA-7.

Marami naman ang nagsa-suggest na dapat si Kim Chiu na ang gawing main host ng ‘PBB’ dahil napatunayan naman niya ang kanyang husay sa pagho-host sa ‘Dream Maker’ at ‘It’s Showtime’ at siya pa rin ang kinukonsiderang most successful housemate ni Kuya.

Bonggels!