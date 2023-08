BBM pinuri NYC

Pinuri ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Natio­nal Youth Commission (NYC) at hinimok na ipagpatuloy ang mga nasimulang programa sa kabataan.

Sa kanyang mensahe sa 28th founding anniversary ng NYC, sinabi ni Marcos na malaking bagay ang inisyatiba ng komisyon “to gather our SK leaders; together with our ROTC corps commanders; our go­vernment cadets from the PMA, PNPA, PMMA, PPSA; and from the OCS of the Army, Air Force, Army, and Coast Guard.

“We are all partners in guiding, inspiring, and leading the Filipino youth towards strengthening this republic, to mobilize them during disasters and emergencies, countering rebel youth recruitment to defend all our people and the Republic,” saad ng Pangulo.

“Mabuhay ang National Youth Commission, ang SK, at lahat ng kabataan — ang mga tunay na pag-asa ng ating bayan. Mga makabagong lider na kabataan para sa ating makabagong Pilipinas,” dagdag ni Marcos.