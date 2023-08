Baby girl nina Toni, Paul malusog

Agad-agad na nag-post si Direk Paul Soriano ng photo ni Toni Gonzaga na bagong panganak.

Simpleng ‘Mommy @celestinegonzaga with Paulina Celestine #BabyGirl #GirlDad #GodisGood’ ang mensahe niya.

Sa second photo ay dinetalye na ni Direk Paul ang tungkol sa bago nilang baby ni Toni.

“Paulina Celestine Gonzaga Soriano has arrived! Born 2:05pm on August 11, 2023 at 6.8 lbs. Tin and Paulina are both doing great. Thank you for all you prayers and support. Godbless you. #BabyGirl.”

Siyempre, si Alex Gonzaga ang isa sa mga unang nag-comment sa post na `yon ni Direk Pau.

“Can’t wait to meet Paulina!!! Polly pocket!” ang chika ni Alex.

Oh, ‘di ba? May tawag na agad si Alex sa bago niyang pamangkin.

Sa Instagram story naman ni Alex, makikita mo ang mga post niya tungkol sa mga baby. At feel na feel mo nga na bet na bet na rin ni Alex na magka-anak, ha!

(Dondon Sermino)