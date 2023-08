Ate Vi masaya para kay Luis

Dahil absuwelto nga ang anak niyang si Luis Manzano sa bintang na syndicated estafa rito, aba, ang saya-saya ng Star for All Seasons na si Vilma Santos-Recto, ha!

Ka-chat nga namin noong isang araw si Ate Vi at ang sabi niya ay, “Sooo happy for my son!!! Thank God!

“Mabuting tao anak ko! God is good… Salamat Lord!”

Samantala, ang bongga lang at active sa kanyang social media accounts si Ate Vi dahil ang dali na niyang maka-chat ngayon.

Basta naka-online si Ate Vi, sumasagot kaagad siya sa mga nagme-message sa kanya.

At happy nga pala si Ate Vi dahil ang kanyang YouTube channel na ‘Rosa Vilma Santos Recto’ ay more than 500 thousand na ang subscribers, ha!

Ang sipag din kasi ni Ate Vi na gumawa ng content.

Noong nag-Amerika nga sila ng mister na si Congressman Ralph Recto, ang daming ginawa ni Ate Vi at kung saan-saan sila lumibot at talaga namang nakakaaliw siya, ha!

Bongga!

(Jun Lalin)