Anthony Raga pinauwi dating world champion

BINULAGA ni Pinoy cue artist Anthony Raga ang billiards fans matapos patalsikin ang pinapaborang si Taiwanese bet Ko Pin Yi, 10-0, sa Last 32 ng 2023 European Open Pool Championship sa Hotel Esperanto sa Fulda, Germany kahapon.

Gumapang mula sa loser’s bracket, hindi pinasagot ni Raga si former World 9-Ball at 10-Ball champion Ko para sumampa sa round of 16 kung saan ay makakalaban niya si John Morra ng Canada.

Nasalto naman si reigning World Cup of Pool winner Johann Chua dahil nalaglag na siya sa nasabing tournament na nakalaan ang $30,000 para sa magkakampeon.

Ipinagpag muna ni Chua si Nguyen Cong Thanh ng Vietnam, 10-8, pero hindi nito nakayanan ang husay ni dating US Open finalist Aloysius Yapp, 2-10. (Elech Dawa)