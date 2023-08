Visayas, Mindanao uulanin sa LPA, habagat

Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) sa mga residente ng Visayas at Mindanao na maging handa sa pag-uulan na posibleng magdulot ng pagbaha dahil sa Low Pressure Area (LPA) na namataan sa Borongan City, Samar na pinalalakas pa ng hanging habagat sa susunod na 24 oras.

Gayunman, hindi ito lalakas pa at magiging bagyo dahil inaasahang agad din itong matutunaw.

“the LPA is enhancing habagat, causing rains over Visayas, Mindanao and in parts of Luzon such as Catanduanes, Sorsogon, Albay, Masbate and the northern portion of Palawan,” paliwang ni Pagasa weather specialist Benison Estareja.

Samantala patuloy pa rin na minomonitor ng Pagasa ang bagyo na may international name na Lan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.