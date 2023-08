Upscale Bell kakaliskisan

MASUSUBUKAN ang husay ng batang kabayong si Upscale Bell pagsalang nito sa 2023 Philracom “2-Year-Old Maiden Stakes Race” na ilalarga bukas, (Linggo) sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, inaasahang mapapalaban si Upscale Bell kontra apat na tigasing kabayo sa distansiyang 1,200 metro.

May guaranteed prize na P1.2M, ang ibang kalahok ay sina Amor My Love, Bravemansgame, Heartening To See at Sonnet Forty Three.

Hahamigin ng may-ari ng unang kabayong tatawid sa meta ang P720,000, mapupunta sa second placer ang P270,000 habang P150,000 at P60,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Kukubra din ng P60,000 ang breeder ng winning horse habang P36,000 at P24,000 ang second at third, sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

(Elech Dawa)