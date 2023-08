Tyler Bey ikakayod Magnolia Chicken Timplados Hotshots

Si dating Colorado Buffaloes standout Tyler Bey ang kinuhang import ng Magnolia para sa parating na 48th PBA Commissioner’s Cup 2023-24 na magbubukas sa kalagitnaan ng Oktubre.

Defense-oriented ang 25 taong-gulang, na 36th pick overall ng Dallas Mavericks noong 2020 NBA Draft. Naka-18 games siya sa Mavs.

“Bagay siya sa amin, athletic at bata,” bida ni coach Chito Victolero Biyernes. “He can also play either shooting guard or small forward and he has an inside-outside game.”

Maigsi lang ang listahang pinagpilian ng Hotshots, nagkasundo ang coaching staff sa Las Vegas native.

Nakalistang 6-foot-7 lang si Bey, kapos ng dalawa sa height ceiling ng imports.

“Naging Defensive Player of the Year siya sa Pac-12 (US NCAA) so tingin namin babagay siya talaga sa sistema namin,” dagdag ni Victolero.

Nagtatangkang bumalik sa tuktok ang Magnolia, hindi na nakapagtaas ng tropeo sapul nang pagharian ang 2018 Governors Cup. (Vladi Eduarte)