Talaga lang, ha! Vice pinagkamalang si Barbie ng anak ni Ethel

Patok sa netizens ang video ng anak ni Ethel Booba na si Michaela.

Sa video kasi ay ayaw maniwala ng bata na ang ninang Vice Ganda niya ang nasa picture at pinagpipilitang si Barbie ‘yon.

Masaya naman si Meme Vice sa reaction ng kanyang inaanak at ipinagmalaking Barbie level ang ganda niya.

“Sabi sa inyo Barbie e! Hahah! I miss Ethel and my inaanak. See u guys soon,” komento niya.

Anyway, ilang araw nang hindi napapanood si Meme Vice sa ‘It’s Showtime’ dahil may ginagawa siyang proyekto sa Prime Video. Tatapusin niya muna ito bago bumalik sa Kapamilya noontime show.

Pero after ng proyektong ito ay mukhang mawawala ulit si Meme Vice sa kanilang noontime show dahil kasama siya sa ‘ASAP Natin ’To in Milan’ at magsu-shoot din siya ng second season ng kanyang non-narrative show na ‘Beksplorer’.

Bonggels talaga ni Meme Vice dahil kahit wala siyang pelikula sa Pasko ay marami naman siyang ibang mga proyektong ginagawa, ha! (Byx Almacen)