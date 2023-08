SMC walang reclamation sa Bulacan airport

Nilinaw ng San Miguel Corporation (SMC) na ipinapagawa ang New Manila International Airport sa mga mababang lugar sa Bulacan na matagal nang binabaha at hindi sa lupa na isinailalim sa reclamation.

Sa pahayag nitong Biyernes, Agosto 11, sinabi ni SMC president at chief executive officer Ramon S. Ang na kailangang linawin na hindi reclaimed ang lupang tatayuan ng paliparan lalo na’t marami ang diskusyon laban sa mga reclamation project.

Sabi ng SMC, walang gagawing reclamation para sa New Manila Airport Project.

Ayon kay Ang, aayusin ng kompanya ang mga lupang ilang dekada nang binabaha at ginawa ng fish pond. Dagdag pa niya, may mga titulo ang lupang pagtatayuan nito. Imbes na magsagawa ng reclamation, idi-develop ng SMC para masigurong magiging produktibo ito.

Kahit pa tingnan ang mapa ng Department of Environment and Natural Resources at ng National Mapping Resource Information Authority mula pa noong 1990s, isla ang lugar na tatayuan ng paliparan. Napaligiran na lamang ito ng mga fishpond dahil dito ang daloy ng mga ilog ng Meycauayan, Taliptip, at Maycapiz at nabarahan na lamang ang mga daluyan at gumuho na ang ibang lupa sa pagdaloy ng mga ilog.

Ginagawa ng SMC ang redevelopment sa tulong ng mga international expert tulad ng Royal Boskalis para masigurong pasok sa international standards ang proyekto sa usapin ng environmental and social impacts mitigation. Bilang bahagi ng development, nagsasagawa ngayon ang SMC ng river clean-up at rehabilitation sa Marilao-Meycauayan-Obando River System at sa iba pang mga ilog sa Bulacan.

“Again, our goal with this massive project is to rejuvenate the inundated land and repurpose it into a more productive and transformative asset for Bulacan, the country and the Filipino people. The NMIA will not only provide a world-class facility, it will also serve as a catalyst for local and national economic growth, opening doors to countless job opportunities and paving the way for a future-ready Philippines that is competitive on the global stage,” ayon kay Ang. (Eileen Mencias)