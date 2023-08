Sistema ng operasyon sa PNP, pinarerebyu ni Abalos

Lantarang inihayag ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. ang kanyang galit sa kapalpakan ng anim na miyembro ng Navotas City Police Station na pumatay sa isang 17-anyos na binatilyo kasabay ng pagtiyak na ipapaayos niya sa Philippine National Police (PNP) ang sistema ng kanilang operasyon sa kriminalidad.

“Mag-uusap kami ng PNP leadership at pag-uusapan namin kung anong dapat gawin dito,” ani ng kalihim.

Kabilang aniya sa tatalakayin nila ang isyu sa command responsibility para hindi na maulit pa ang nangyari kay Jemboy Baltazar na namatay dahil napagkamalang suspek sa isang insidente ng barilan sa Barangay NBBS Kaunlaran noong umaga nang Agosto 2.

“This should never happen again. When we talk about it, what should be done here so all the modes of procedure will be reviewed,” giit ni Abalos.

Tiniyak din niyang may kalalagyan ang anim na pulis kasunod ng pagsasampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga ito.

“The PNP acted swiftly in this incident. The involved police officers are now behind bars and the investigation is ongoing. I am a father myself and I know how painful it is to lose a child. This is why I assure the family that they will get justice,” diin pa nito. (Natalia Antonio)