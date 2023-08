Shevana Laput, De La Salle hihirit ng do-or-die Game 3

Finals Game 2 ngayong Sabado:

(FilOil EcoOil Centre, San Juan)

2pm — UST vs Perpetual (bronze)

4pm — DLSU vs Adamson (gold)

HIHIRIT ng do-or-die Game 3 sina Shevana Laput at reigning UAAP champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons sa ikalawang salpukan para sa korona ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Sabado.

Una munang magsasagupa sa ganap na alas-2 ng hapon ang University of Santo Tomas kontra Perpetual sa Game 2 ng battle-for-bronze kung saan tangan ng Golden Tigresses ang 1-0 bentahe sa sariling best-of-three series.

Sinilat ng Adamson ang La Salle sa Game 1 nang umahon sa 2-11 pagkalubog sa fourth set tungo sa 22-25, 25-17, 17-25, 27-25, 16-14 panalo.

Gayunman, inaasahan na ang paghihiganti ng La Salle upang manatiling buhay sa titulo sa nakatakdang malakas na pagbabalik ng Lady Spikers.

Nagtulungan ang team captain na sina Lucille Almonte, Ayesha Juegos, Lorene Toring at Sharya Ancheta pati na rin ng super rookie na si Red Bascon upang itala ang come-from-behind na panalo.

“I know we can do this but it is (about) putting into work and the effort,” sabi ni La Salle ace player Shevana Laput, na nasayang ang tournament-high 30 puntos sa pagkatalo.

(Lito Oredo)