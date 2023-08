Scottie Thompson alanganin sa 2023 FIBA World Cup

NANANATILING nakabitin sa hangin ang estado ni reigning PBA Most Valuable Player (MVP) Scottie Thompson para sa Gilas Pilipinas sa paglahok nito sa 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25.

Tanging si Thompson na lamang ang hindi nakakalahok sa ikalawang closed-door training ng Gilas sa PhilSports Arena sa Pasig City dahil patuloy pa rin nitong pinapagaling ang natamong metacarpal fracture sa kanang kamay sa European training camp ng national squad.

Sa kabila nito, umaasa pa rin si Gilas head coach Chot Reyes na makakaabot si Scottie bago magsimula ang World Cup.

“If he gets cleared only August 18 to start practicing, I think that is going to be too difficult,” sey ni Chot.

Nagpakita na rin sa ensayo si Kai Sotto kahit may iniinda pa tin itong lower back pain, na nakuha naman sa mga mini camp sa Amerika hanggang sa paglalaro sa 2023 NBA Summer League para sa Orlando Magic.

Maayos din ang kondisyon sa ensayo ni Filipino-American NBA star ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson.

Pukpukan na din sa training ang iba pang Gilas squad members gaya nina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Dwight Ramos, Ray-Ray Parks at RR Pogoy.

(Abante Sports)