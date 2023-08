Richard Bachmann, Francis Tolentino, CHED bubuksan ROTC Games

SISIMULAN nina Senador Francis “Tol” Tolentino, Philippine Sports Commission (PSC) Chief Richard Bachmann at Commission on Higher (CHED) Chairman Prospero de Vera dumiskubre ng mga atleta sa hanay ng mga kabataang militar sa gaganaping kauna-unahang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) Games na bubuksan Linggo ng hapon sa Iloilo City.

Inaasahan din ang pagdalo ni Department of National Defense (DND) Secretary Gilberto “Gibo” Teorodo sa torneo na kinonsepto ng CHED, katulong ang PSC, Armed Forces of the Philippines (AFP) pati na ang may brainchild ni Office of Senator Francis Tolentino.

Ang programa na para sa kadete sa Philippine Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) ay magbibigay ng pagkakataon para maging parte ng pambansang koponan na makakasabak sa mga Olympic-level sporting events at international competitions.

Gaganapin ang mga kompetisyon Agosto 13-19 sa Iloilo City para sa Visayas, susundan ito sa Agosto 27 hanggang Setyembre 2 sa Zamboanga City sa Mindanao leg bago ang Setyembre 17-23 sa Cavite para sa Southern Luzon leg.

Isasagawa din ang panghuli na regional qualifying leg sa NCR bago ang pagsasama-sama ng mga itinanghal na kampeon sa National Championships.

Mahigit sa 500 kadete ang kumpirmadong lalahok sa pitong sports na paglalabanan sa Iloilo City na binubuo ng athletics, arnis, basketball, boxing, e-sports, kickboxing at volleyball.

Kabilang din sa paglalabanan sa ROTC Games ang sports na swimming, weightlifting, target shooting at demonstration sports.

(Lito Oredo)