Pugante ng US military, huli

Dinakip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang isang Amerikano na pugante sa kanilang bansa dahil sa pagtakas sa militar.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang suspek na si Johnmark Katipunan Tandoc, 32, na naaresto sa Roxas Boulevard, Pasay City noong Huwebes.

Kabilang si Tandoc sa hanay ng mga undesirable at undocumented alien sa bansa na inisyuhan ng summary deportation order dahil sa pagiging banta sa seguridad ng publiko.

Una ng inabisuhan ng US Government ang BI na may nakabinbing arrest wattant si Tandoc dahil sa pagtakas nito sa US military kung saan siya nagsilbing ‘specialist’.

Paso na rin ang pasaporte ni Tandoc.

Mananatili si Tandoc sa pasilidad ng BI sa Bicutan, Taguig City habang pinoproseso ang kanyang deportasyon. (Mina Navarro)