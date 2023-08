Pensyon ng mga pobreng tanders dinoble

Naglaan ang gobyerno ng P49.81 bilyon sa panukalang 2024 national budget para dagdagan ang social pension ng pinakamahihirap na senior citizens.

Ayon kay Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman, mula sa P25.30 bilyong pondo ngayong 2023 para sa mga mahihirap na senior citizens, halos dinoble ito upang matustusan ang dagdag na P1,000 buwanang allowance na hindi kasama sa pension system.

“The budget for social pension for indigent senior citizens will be doubled to P49.81 billion to cover the increased government monthly allowance for more than 4 million indigent senior citizens who are not part of the pension system,” ani Pangandaman.

Ang social pension para sa mahihirap na senior citizens ay programang sinimulan ng gobyerno noong 2011 sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010. Alinsunod sa batas, nagbibigay ng P500 buwanang allowance para sa mga sakiting senior citizen, mga may kapansanan, walang regular income at walang pensyon mula sa pribado o government institutions.

Sa ilalim ng Social Pension for Indigent Seniors Act, dinoble ang buwanang pensyon na mula sa P500 ay ginawang P1,000 para sa mga pinakamahihirap na senior citizens. (Aileen Taliping/Prince Golez)