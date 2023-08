Paghimay sa P5.76T budget sinimulan na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Agosto 2, pormal na isinumite ng Department of Budget and Management (DBM) sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang kopya ng 2024 National Expenditure Program (NEP) na naglalaman ng panukalang P5.768 trilyong national budget para sa susunod na taon.

Sa ceremonial turnover, malugod na tinanggap ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kopya ng NEP mula kay Budget Secretary Amenah Pangandaman. Isa ang inyong lingkod sa naging saksi bilang chairman ng House committee on appropriations.

Nakapaloob sa panukalang P5.768 trilyong national budget ang alokasyon upang gawing “future-proof” ang ating ekonomiya. Prayoridad din sa budget na ito ang investments sa infrastructure projects, human capital development, sustainable agriculture at food security alinsunod sa 8-Point Socioeconomic Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

Nagpasalamat si Speaker Romualdez sa maagang transmittal ng DBM sa 2024 NEP. Aniya, mabibigyan ng sapat na panahon ang Kongreso upang masusing masiyasat ang panukalang budget.

Bilang chairman ng Appropriations Committee, titiyakin ng inyong lingkod na masusing rerepasuhin ng komite ang bawat aspeto ng panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024. Alam din ng mga miyembro ng komite ang bigat ng responsibilidad kaya nangako silang tututukan nang husto ang trabaho.

Target nating maipasa ang budget bago sumapit ang session break sa Oktubre, tulad ng ipinangako ni Speaker Romualdez. Dahil dito, sinimulan natin noong Agosto 10 ang pagdinig sa komite ng panukalang budget. Pagsapit ng Setyembre kailangang umarangkada na ang deliberasyon sa plenaryo.

Tinitiyak ng inyong lingkod na pananatilihin ko ang pinakamataas na antas ng transparency at accountability sa pagrepaso ng panukalang budget ng pamahalaan. Asahan ninyong mangingibabaw ang interes ng mga Pilipino at ng Pilipinas.

Isa pong karangalan na pagkatiwalaan sa oversight ng national budget kaya po taimtim kong pagtutuunan ang trabahong ito lalo pa’t napakalaki ng responsibilidad na iginawad sa akin ng taumbayan.

Titiyakin ko rin ang masusing paghimay ng budget proposal ng bawat ahensiya ng gobyerno upang masigurong matutugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino, mapangalagaan ang mga vulnerable sa ating lipunan, maiangat ang mga kapuspalad, at ang oportunidad sa paglago o pag-asenso ay makamit ng nakararami.

Naniniwala akong mahalagang magkaroon ng masusing pag-aaral sa proposed national budget. Kailangang magkaroon ng kamalayan ang publiko kung paano ginagastos ang buwis na kanilang ibinabayad. Ito ang trabahong ipinapangako ko sa inyong lahat.

Kahit abala tayo sa pagtalakay ng pambansang budget, tuloy naman ang suporta natin sa iba pang panukalang batas tulad ng pagsusog sa Anti-Agricultural Smuggling Act dahil makakatulong ang bill na ito sa mga magsasaka at mangingisda; amendments sa BOT Law/PPP bill upang pagandahin ang infrastructure at mapadali ang buhay ni Juan dela Cruz. May iba pang panukala sa kalusugan, edukasyon, governance at ekonomiya.

Suportado rin ng inyong lingkod ang paghahanap ng solusyon sa mga isyung may kaugnayan sa pensyon ng Military and Uniformed Personnel (MUP) bago matapos ang taon.

Bukod sa MUP bill, kasama rin sa bibigyang prayoridad ng Mababang Kapulungan ang pagpasa ng mga panukala na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC).

Alam po natin ang urgency ng mga panukala at ang direktang epekto nito sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga panukalang ito ang kumakatawan sa ating pangako na mapangalagaan ang local farmers, mapairal ang patas na kompetisyon, pagpapalakas sa bawat komunidad at tuloy-tuloy na mapakinabangan ang ating resources.

Ang matagumpay na pagpapatibay ng mga panukalang ito’y magtutulak sa ating bansa tungo sa isang makinang at mas masaganang kinabukasan para sa bawat Pilipino.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!