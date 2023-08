P2 dagdag-pasahe hirit ng mga transport group

Humiling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng P2 dagdag-pasahe ang ilang grupo sa sektor ng pampublikong transportasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa.

Sa kanilang liham kay LTFRB chairperson Teofilo Guadiz III, hiniling ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Pagkakaisa ng mga Tsuper at Operators Nationwide, Stop and Go Transport Coalition, at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines na payagan silang magpatupad ng P2 dagdag-pasahe para sa unang apat na kilometro.

Hirit pa ng mga transport group na ipatupad ang dagdag-pasahe sa buong bansa.

“The immediate action and consideration of the good chairman of the LTFRB on this matter will go a long way in uplifting the economic conditions of the drivers and operators,” ayon sa liham ng mga nabanggit na grupo kay Guadiz na may petsang Agosto 11, 2023.

Idinahilan ng mga transport group sa kanilang petisyon ang pagtaas ng presyo ng mga piyesa bukod pa sa hindi mapigilang pagsirit ng presyo ng langis kada linggo. (Dolly Cabreza/Natalia Antonio)