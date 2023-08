P10M ‘tobats’ itinapon sa CR

Mahigit sa P10 mil­yong halaga ng pinaniniwalaang shabu ang natagpuan sa comfort room ng isang sikat na fast-food restaurant sa Candelaria, Quezon noong Huwebes nang gabi.

Ayon kay Quezon police chief Police Col. Ledon Monte, natagpuan ito ng isang service crew ng Mang Inasal branch sa nasabing bayan bandang alas-10:20 nang gabi.

Nakasilid umano ang white crystalline substance sa isang pakete at inilagay sa basurahan sa tabi ng inidoro.

Tumitimbang umano ito ng 511.5 gramo at nagkakahalaga ng P10,434,600 batay sa presyo nitong P20,400 kada gramo.

Bago natagpuan ang droga, isang grupo ng mga pulis ang kumain sa lugar dahilan kaya nagmadaling umalis ang may mga dala nito at inilagay ang droga sa basurahan.

Samantala, pinuri ni Monte ang mga empleyado ng nasabing restaurant dahil sa kanilang pakikiisa sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga.

“In this incident, we can see how much our fellow citizens can contribute to our campaign against illegal drugs,” ani Monte.

Nirerebyu na ng pulis­ya ang CCTV ng restaurant para matukoy ang mga posibleng suspek.