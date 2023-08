Ogie, Regine ginawang mga Marvel hero

Patok sa mga netizen ang kanya-kanyang artcard design ng hosts ng ‘It’s Showtime’ na nagpapakita sa kanilang itsura kapag sila ay naging imported superhero.

Viral sa social media ngayon, na aprubado at kinagigiliwan ng lahat, ang pagsasalin kina Vice Ganda, Anne Curtis, Amy Perez-Castillo, Karylle, Kim Chiu, Ogie Alcasid, Jugs Jugueta, Ion Perez, Ryan Bang, Jhong Hilario, Teddy Corpuz, Lassy, at iba pa bilang Marvel superheroes.

Unang ibinahagi ni Jugs ang compilation ng mga larawan nila na nagpapakita sa kanyang co-hosts na naka-costume ng Marvel superheroes at in character sa kanilang mga expression.

Gawa ito ng graphic designer artists na sina Alain Mamangun (may Instagram account na @bigboyal) at Mike Apolo (@mikeapollo11).

Sa IG ni Mike, makikita ang tatlong post nito na may title na ‘Avenger Showtime Edition’. Pinaghiwalay nito ang babaeng hosts sa male hosts ng programa.

Sey niya sa caption, “Envisioning Marvel-ous Metamorphosis: Showtime Edition.”

Nagbigay aliw ito sa mga nasabing Kapamilya noontime show hosts, maging sa kani-kanilang mga panatiko dahil bagay raw sa mga nabanggit na magbida sa isang Marvel sequel.

Kung bibigyan ng isang movie project ang buong ‘It’s Showtime’ hosts at isasalin sa action-fantasy ang mga ito, sakto ang ganitong genre.

Samantala, ginawan din ni Alain ng Marvel character graphic design si Alexa Ilacad bilang si Psylocke at Jane Foster. Ito ay mula sa ‘Marvel Universe’.

Makikita ang dalawang larawan ni Alexa na kinakikiligan at hinahangaan ng kanyang mga tagahanga dahil bukod sa napakaganda nito, bagay sa aktres ang maging Hollywood star.

Inuungutan na nga ito ng isang action project ng kanyang mga panatiko, na kumbinsidong bagay sa kanilang lodi ang makipagbakbakan sa pelikula.

Kung ginawa nga palang superhero ni Mike si Ogie sa graphic design niya, siyempre ang misis ng singer-songwriter ay hindi rin niya nakalimutan.

Super heroine si Regine sa ginawang graphic design ni Mike at ang caption nga sa pictures ng mag-asawa ay, “Get ready to witness a power-packed partnership as the one and only @ogiealcasid joins forces with his equally sensational wife, @reginevalcasid, in a Marvel-inspired rendezvous! From Ogie’s Antman antics to Regine’s dazzling portrayal of the Wasp.”

‘Yun na!