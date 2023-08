Miguel Archangel Cruz sapol tanso sa World shootfest event sa Czech Republic

MAS pagbubutihin pa ni Miguel Archangel Cruz ang kanyang performance sa mga susunod niyang pagsabak sa international competition upang makapag-uwi ng mas mataas na karangalan para sa Pilipinas.

Bisita ito TOPS Usapang Sports, Martes, ibinida ng 16-anyos na si Cruz, Filipino amateur shooter, ang bronze medal na nasungkit niya sa katatapos na 5th World Rimfire at Air Rifle Benchrest Championship noong Hulyo 26 hanggang Agosto 3, 2023 sa Pisen, Czech Republic.

Suot ang natamong bronze medal na karangalan, ikinuwento ni Cruz na nakipagkumpitensya siya sa rim heavy rifle category laban sa iba pang benchrest rifle competitors mula sa 23 bansa na may 237 shooters.

Bahagi si Miguel ng 10-man Philippine delegation mula sa Philippine Shooting Association (PNSA).

Sa kanyang kwento sa forum na suportado ng Philippine Sports Commission, sinabi Cruz na sumailalim siya sa tatlong buwang amateur shooting training sa gabay ni coach Jimmy Maniwang at pinangasiwaan ni Delia Quidato na parehong bumubuo sa PNSA.

Natatawa pa niyang ikinuwento na hindi niya nagamit ang sariling rifle sa competition proper at kinailangan niyang humiram ng rifle ng isa pang kakumpitensiya.

Sa kabila nito, nagawa niyang makontrol ang hiram na bagong rifle at nakapagtapos ng 3rd place sa laban.

Suportado ng PNSA ang nasabing kaganapan sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilan sa kanilang mga opisyal at coach.

Agad siyang pinuri ni PNSA President at Congressman Faustino Mchael Dy III at chairman nito na si retired Major General Natalio Ecarma III.

Kasalukuyang nag-aaral si Miguel bilang isang senior high school student sa University of the Asia and the Pacific sa Pasig City.

(Abante Sports)