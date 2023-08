Mga doktor hinirit magpaka-eksperto sa vasectomy 

Nanawagan ang Commission on Population and Development (CPD) sa mga doktor sa Northern Mindanao na magpakadalubhasa sa non-scalpel vasectomy.

Sinabi ni Fe Sumagpao, family planning program manager ng CPD-Northern Mindanao (CPD-10), kailangan nila ng mga doktor sa iba’t ibang probinsiya at local government units (LGUs) para sumailalim sa specialized training para sa vasectomy inclusion sa kanilang programa dahil kakaunti pa rin ang mga eksperto sa rehiyon.

Sa kasalukuyan, ang CPD-10 ay mayroon lamang isang doktor na dalubhasa sa non-scalpel vasectomy na nagtatrabaho sa J.R. Borja General Hospital, isang pasilidad na pinapatakbo ng pamahalaang lungsod.

Sinabi ni Neil Aldrin Omega, CPD-10 director, na ang mga kliyente para sa vasectomy mula sa iba’t ibang probinsya ay bibigyan ng transportasyon sa pamamagitan ng koordinasyon sa satellite at provincial offices ng ahensya.

Aniya, inaamin nila na ang pagtanggap sa mga lalaking sumasailalim sa vasectomy ay isang hamon pa rin, at sa mga nakaraang buwan ay dalawa lang silang doktor, kaya patuloy pa rin ang kanilang panawagan at iginigiit ang family planning method.

Sinabi ni Omega na kung mas maraming doktor sa rehiyon ang magsasanay at maging akreditado para magsagawa ng vasectomy, makakatulong ito sa pagbawas ng oras ng paglalakbay, gayundin ang pagpapalawak ng promosyon ng paraan ng pagpaplano ng pamilya.

Ang CPD ay nag-oobserba ng Family Planning Month tuwing Agosto ng taon, kasama ang iba pang mga pagdiriwang na may kaugnayan sa kalusugan kabilang ang National Lung Month at National Breastfeeding Month na pinamumunuan ng Department of Health (DOH). (Dolly Cabreza)