Mga Chinese contractor palayasin – Senado

Maliban sa pagboykot ng mga kompanya at produkto ng China, nais din ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ilagay sa blacklist ang mga Chinese contractor na may malalaking infrastructure project sa bansa.

“May mga projects ang DPWH, ang mga kompanya ay state-owned companies … pagmamay-ari po ng Tsina mismo, ng gobyerno ng Tsina. Wala naman po silang ginagawa kundi mam-bully lang nang mam-bully ng ating mga kababayan sa WPS (West Philippine Sea), sa ating mga mangingisda,” pahayag ni Zubiri.

“Eh `di bumawi na lang tayo. I-blacklist natin `yung mga kompanyang `yun. Bakit naman iyong mga buwis pa ng mga kababayan nating Pilipino ang gagamitin para ipambayad dito sa mga state-owned companies? Tapos `yung income po niyan, babalik po sa Tsina, gagamitin ng Tsina pambayad doon sa kanilang Navy at Coast Guard na nangha-harass po sa atin dito. Hindi po tama `yon. That is not right,” dagdag pa niya.

Ayon kay Zubiri, hindi lamang ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang inaarkila ang mga Chinese contractor kundi may iba pang ahensiya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation na mayroong superbisyon sa Philippine Coast Guard.

“Kinausap ko na si Sec. Jimmy Bautista, nandoon sa Senado noong isang araw, nag-one-on-one po kami. Ang sabi ko, ‘Secretary, nakikita niyo naman kung ano ang ginagawa nila sa Coast Guard ninyo?’ Sabi ko, `pag ganoon, huwag na natin bigyan ng project ang Chinese state-owned companies dito sa Pilipinas,” ani Zubiri.

Nangako naman umano si Bautista na hindi na sila gagamit ng mga Chinese state-owned company para sa train at airport projects gayundin ang iba pang big-ticket items.

Hirit pa ni Zubiri na ibigay na lamang ang mga proyekto sa mga karatig-bansa na kaibigan at tumutulong sa Pilipinas. (Dindo Matining)