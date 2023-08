Mga BARMM governor ikinasa agenda sa kapayapaan, pag-asenso

Isinulong ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Governors Caucus ang kanilang common agenda para sa rule of law, peace and order, maayos na pamumuno at pag-unlad ng rehiyon sa unang pulong ng Council of Leaders sa Davao City noong Agosto 9, 2023.

Ang BARMM Governors Caucus ay binubuo ng limang halal na gobernador sa Bangsamoro. Nagsisilbi namang advisory body ang Council of Leaders para sa pamamahala ng rehiyon.

Ang mga karaniwang isyu ng mga gobernador na nakapaloob sa Joint Position Paper na iprinisenta ni BGC spokesman Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. ay pinag-usapan at positibong tinugunan sa pulong ng Council of Leaders.

Ilan sa mga isyung ito ay ang peace and order hanggang sa Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa Oktubre 2023, pagsasaayos ng regional and provincial planning para sa mas malaking impact ng mga development project at program sa mga pamahalaang lokal, higit na koordinasyon ng mga regional ministry at mga pamahalaang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga development project, at malinaw, may pananagutan at mahusay na implementasyon ng mga proyektong pangkaunlaran.

Binigyang-diin ni Adiong ang agarang pangangailangang tugunan ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon.

“Ang buong BARMM ay naghahanda na sa Barangay at SK election hanggang sa ating mga bayan naghahanda na. Ang pinakaimportante dito ay hindi magkaroon ng kaguluhan sa bawat barangay ng BARMM. Kaya nga ang BGC ay isinusulong itong proseso ng decommissioning sa ground,” sabi ni Adiong.