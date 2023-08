Kim ayaw dumaldal tungkol sa ‘K-Drama’ project 

Diretsahan na ngang sinagot ni Kim Chiu ang mga chika na bibida siya sa Pinoy adaptation ng hit K-Drama serye na ‘What’s Wrong With Secretary Kim?’ na pinagbidahan ng Korean leading man na si Park Seo-joon at kanyang ka-tandem na si Park Min-young.

Umugong sa social media ang pangalan ni Kim na bibida nga raw sa remake ng Korean series, at agree naman ang mga fan sa kanya. Sabi nga nila, pang-K-Drama talaga ang datingan ni Kimmy at bagay sa kanya ang role noon ni Park Min-young.

Sa ‘CinemaNews’ interview kasama si Bianca Gonzalez, sinagot nga ito ni Kim. Sabi niya, wala pa raw confirmation tungkol dito, pero ang masasabi na lang niya ay in the works na umano ito.

“Abangan na lang nila kung ano man ang next na balita dahil mahirap namang sa akin manggaling pa mismo iyon. Pero siguro nasa proseso pa siya, so niluluto pa siya nang mabuting-mabuti if ever,” sey ni Kim.

Well, unang bumida sa Pinoy remake ng hit Korean series na ‘My Girl’ si Kim noong 2008.

At bongga nga ang hiling ng mga fan, na sana ay Jake Ejercito ang maka-partner niya.

“Ako naman kahit naman sino basta may trabaho. Pero nagpapasalamat ako dahil maraming naka-appreciate sa amin ni Jake sa ‘Fit Check’.”

Pero bago ‘yon, sina Paulo Avelino, JM de Guzman muna ang makakasama ni Kim sa ‘Linlang’.

Sobrang kabado na nga raw siya sa ‘Linlang’.

“Isa ito sa out of my comfort zone naman. This is the first time that I’m doing this kind of role na ganito siya ka-dark talaga. Kinakabahan ako, habang hindi pa siya pinapalabas mga 60% ang kaba ko pero ‘pag pinalabas na, nasa 100% na,” sabi ni Kim. (Dondon Sermino)