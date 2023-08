Karera Tips Ni JP Gonzales

Agosto 12, 2023 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 3 Open Billing, 8 Keep The Trick, 2 Matikas, 5 Chocolate Thunder

R02 – 5 Caraga Wonder, 4 Sweet City, 3 Tulak Ng Bibig, 1 Sky Plus

R03 – 3 Major Ridge/Fast Sailing, 6 My Dad Bogart, 2 Dugong Bughaw, 8 Advocacy

R04 – 4 Enno Teresa Chair, 5 Kusing, 7 Gee’s Song, 6 Rock To The West

R05 – 3 Guerrero Warriors, 2 Katherine, 5 Heirloom, 7 Hombre,

R06 – 10 Amor Mi Amor, 1 Queen Louise/Melania, 3 See You Tomorrow/Sonic Clay, 4 Mommy Zen/Diamond Story

R07 – 7 Primero Soldado, 8 High Quality, 2 Just And Fierce, 6 Princess Serena

R08 – 1 Magnolia Yana/Piece Of Cake, 3 One Oh One, 4 Basket Of Gold, 10 Iris

Solo Pick: Guerrero Warriors, Amor Mi Amor, Primero Soldado

Longshot: Enno Teresa Chair