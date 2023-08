Kampo ni Joross umalma sa poster ng GMA-7

Naglabas ng pagkadismaya ang talent manager na si Noel Ferrer dahil sa hindi pagkakasama ng pangalan at larawan ng alagang aktor na si Joross Gamboa sa isang proyekto ng GMA-7.

Kasama sa social media post ng manager ni Joross na si Noel Ferrer ang digital poster ng ‘The Missing Husband’.

Makikita sa nasabing poster ang pangalan at mukha ng mga bida ng upcoming afternoon serye ng Kapuso Network na sina Yasmien Kurdi, Rocco Nacino, Sophie Albert, at Jak Roberto. Wala nga ang name, maging ang picture ni Joross sa layout.

Hirit pa ng manager, “Sorry to bring this up here (after I called some people’s attention to this already) but THIS WAS NOT THE THING PROMISED TO US when we accepted this project for Joross Gamboa.”

Naging biruan tuloy ang ‘The Missing Joross’ dahil naisnab nga ang aktor sa poster ng nasabing afternoon series. Pero sa official trailer naman ay ilang beses pinakita ang mga eksena ng aktor at mukhang importante nga ang role niya sa serye, huh!

Samantala, hinanap namin sa lahat ng official social media accounts/platforms ng GMA-7 ang pinag-uusapang poster, pero missing na rin ito. Tinanggal ba ito para palitan?

Sana nga maayos ang problemang ito lalo na at napakasipag ni Joross na mag-post sa social media ng tungkol sa kanyang mga proyekto, ‘noh?! (Ogie Narvaez Rodriguez)